Hochschule bekommt 250 000 Euro

Wie können Studierende aller Fächer einen planvollen, kritischen und verantwortlichen Umgang mit Daten lernen? Die Hochschule Mannheim versucht auf diese Frage Antworten zu finden. Mit dem „Mannheimer Modell Data Literacy Education (modal)“ werden digitale Schlüsselkompetenzen in allen Studiengängen gefördert.

Die Hochschule hat mit „modal“ am Förderwettbewerb „Data Literacy Education“ der Heinz-Nixdorf-Stiftung und des Stifterverbandes für die deutsche Wissenschaft teilgenommen. Deutschlandweit hatten sich 26 Universitäten, 20 Hochschulen für angewandte Wissenschaften und eine Pädagogische Hochschule beworben. In der entscheidenden Finalrunde konnten sich die Hochschule Mannheim, die Leuphana Universität Lüneburg und die Universität Göttingen gegen die anderen Mitbewerber durchsetzen. Damit wurde die Mannheimer Einrichtung als einzige Hochschule für angewandte Wissenschaften (Fachhochschule) von der internationalen Auswahlkommission in die Förderung aufgenommen. Die drei Gewinnerhochschulen erhalten je 250 000 Euro für die Umsetzung ihrer Lehr-Lernkonzepte.

Es geht um die Anwendung

„Dieser tolle Erfolg in diesem renommierten Wettbewerb ist das Ergebnis der exzellenten wissenschaftlichen Vorbereitung“, so Rektor Dieter Leonhard. „Er zeigt zudem, dass die Kompetenzstrategie der Hochschule Mannheim Früchte trägt.“ Das Mannheimer Modell Data Literacy Education wurde von einer hochschulweiten Projektgruppe unter Federführung des Kompetenzzentrums Lehre & Lernen (KLL) entwickelt. „Modal ermöglicht es der Hochschule Mannheim, den Kompetenzbedarf unserer Studierenden im Umgang mit Daten schnell und systematisch zu decken“, erläutert Prorektor Thomas Schüssler den institutionellen Stellenwert des Projekts.

Das „Mannheimer Modell Data Literacy Education (MoDaL)“ begreift die Fähigkeit, mit Daten und Digitalisierung umgehen zu können, als Schlüssel für verantwortliches Handeln in Beruf und Gesellschaft. Studierende aller Fächer sollen dabei Fähigkeiten erlenen, Daten zu erfassen, zu managen, zu analysieren, zu visualisieren, zu interpretieren, zu beurteilen und anzuwenden. bro

