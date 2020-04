Hochschule hilft mit Schutzausrüstung

Die Hochschule der Medizinischen Fakultät der Universität Heidelberg im Mannheimer Klinikum hilft mit Schutzausrüstung. Wie Bernd Vogelsang von der Hochschule mitteilgeteilt hat, geschieht das im gemeinsamen Institut für Medizintechnik (IMT). „Die Mangelsituation unserer Kollegen am Klinikum hat uns bewogen, unsere 3D-Technologie zur Produktion von Kleinserien von Schutzausrüstung und Ersatzteilen umzurüsten“, so zitiert Vogelsang Diplom-Ingenieur Tri Mai, Mitarbeiter im Kompetenzzentrum CeMOS, dem größten Forschungs- und Transferzentrum an der Hochschule Mannheim.

Ersatzteile für Beatmungsgeräte

„Ein erstes Produkt sind Spritzschutzmasken – die Kollegen im Klinikum haben hier einen akuten Bedarf von zunächst 100 Stück für die Intensivstationen angemeldet, die wir über Ostern produzieren konnten, indem wir alle unsere Drei-D-Drucker heißlaufen ließen“, teilte Lukas Schmitt, leitender Konstrukteur am CeMOS, mit. Als produziere man Ersatzteile für Beatmungsgeräte. Hier gebe es derzeit große Lieferschwierigkeiten. red

