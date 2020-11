Hochschule nun Mitglied

Die Hochschule Mannheim ist als eines von vier neuen Mitgliedern in das Bündnis „Frauen in MINT-Berufen“ aufgenommen worden. Nach Mitteilung der Hochschule wurde das bei dem jährlichen Bilanzgespräch des Bündnisses bekannt, das in diesem Jahr virtuell abgehalten wurde. „Die Nachwuchsgewinnung und Fachkräftesicherung in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) ist eine zentrale wirtschaftspolitische Aufgabe – auch in Zeiten der Pandemie“, betonte Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut, die zu dem Treffen eingeladen hatte.

Ziel der Initiative ist es, Mädchen und Frauen gezielt in ihrer Entscheidung für MINT-Berufe zu bestärken und sie auf ihrem Weg in die MINT-Arbeitswelt zu begleiten. Die Hochschule engagiert sich dafür seit Jahren, unter anderem durch die Beteiligung am bundesweiten Girl’s Day, als Kooperationspartner der Hector-Stiftung in den Hector-Seminaren oder durch die Entwicklung eines Mentoringprogramms für MINT-Studentinnen der Hochschule.

„Wir freuen uns sehr, als Bündnispartner in das Landesbündnis aufgenommen zu werden. Dies bereichert unsere langjährigen Aktivitäten in der Region und darüber hinaus in Bezug auf die Gewinnung und Förderung von Frauen in MINT-Berufen und schafft neue Optionen für uns und unsere Kooperationspartner in den Unternehmen“, sagte die Hochschul-Rektorin, Professorin Astrid Hedtke-Becker. red/cs

