Hochschule stellt sich vor

Einmal im Jahr verwandelt sich der Campus Coblitzallee der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Mannheim in ein Messegelände für Studieninteressierte. Am Samstag, 25. Mai, präsentieren 150 Partnerunternehmen und Institutionen zusammen mit DHBW Mannheim von 9 bis 15 Uhr das komplette Studienangebot in den Bereichen Betriebswirtschaft, Gesundheitswesen, Informatik, Ingenieurwesen, Wirtschaftsinformatik und Medien und zeigen berufliche Perspektiven auf.

Alle 45 Studienrichtungen stellen sich vor, ein umfangreiches Programm mit 60 Vorträgen und Aktionen begleitet den Tag. So können Besucher das duale Studium kennenlernen, denn wie im Studium treffen sich hier die beiden Seiten des dualen Studiums – Theorie und Praxis. Nicht selten legen Studieninteressierte an diesem Tag den Grundstein für eine vielversprechende Karriere. Alle Informationen rund um den Studieninformationstag und die Liste der Aussteller sind unter www.dhbw-infotag.de abrufbar. Zum ersten Mal können Studieninteressierte darüber auch schon im Vorfeld über ein sogenanntes Termin-Matching mit den ausstellenden Unternehmen einen Beratungstermin für den Studieninformationstag vereinbaren. Die Veranstaltung ist kostenlos. Anreise mit dem öffentlichen Nahverkehr wird empfohlen, Parkmöglichkeiten nur am Maimarktgelände mit kostenlosem Shuttleservice im Zehn-Minuten Takt zum Campus. lia

© Mannheimer Morgen, Samstag, 25.05.2019