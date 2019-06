Hochschule würdigt zwei Mentoren

Die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) hat den beiden Unternehmern Harald Christ und Lorenz Freudenberg in Mannheim die Ehrensenatorwürde verliehen. Als Unterstützer der Bildungsstätte wurden sie für ihr langjähriges Engagement zugunsten der Hochschule und insbesondere ihres Standortes in Mannheim ausgezeichnet, wie es hieß. Der Präsident der Hochschule Arnold van Zyl hob am Freitag im

...