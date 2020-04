Hochschulen führen das Feld an

Wenn es um die Ausbildung im Bereich Wirtschaftsprüfung geht, gehört der Hochschulstandort Mannheim zu den besten Adressen der Republik. So bescheinigt das Manager Magazin in seinem Ranking „Deutschlands beste Wirtschaftsprüfer“ sowohl der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) als auch der Universität Mannheim eine sehr gute Qualität in dem Fach.

Nach einer Befragung von 51 Wirtschaftsprüfungsgesellschaften belegt die Universität Mannheim den ersten Platz, wenn es um die besten Hochschulen in diesem Bereich geht. Für das jährlich erscheinende Sonderheft hatte das Magazin erstmals auch die akademischen Ausbildungsmöglichkeiten für den Berufsstand einbezogen.

Die Alma Mater erhielt nicht nur die nationale Spitzenposition, sondern auch als einzige Universität in dieser Kategorie das Prädikat „Exzellent“ für die Ausbildung künftiger Wirtschaftsprüfer. „Wir können mit Fug und Recht behaupten, dass die Universität Mannheim eine der international führenden Adressen in diesen Disziplinen ist“ wird Christian Becker, der Dekan der Mannheimer Fakultät für Betriebswirtschaftslehre, in der entsprechenden Mitteilung zitiert. Die enge Vernetzung mit Unternehmen sei einer der zentralen Erfolgsfaktoren, ergänzt darin auch Jens Wüstemann, Inhaber des Lehrstuhls für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsprüfung.

Theorie und Praxis im Einklang

Wenn es um die besten Fachhochschulen für Wirtschaftsprüfer geht, führt mit der Dualen Hochschule Baden-Württemberg ebenfalls eine Bildungsstätte aus Mannheim das Feld an. Die Hochschule in Neckarau belegt den ersten Platz im Bereich Fachhochschulen. Die erfreuliche Bewertung aus der Wirtschaft unterstreiche die Qualität der Fachinhalte, „den hohen Praxisbezug sowie den gelungenen Theorie-Praxis-Transfer des dualen Studiums“, heißt es von der DHBW. Im Gesamtranking liegt sie auf dem ebenfalls bemerkenswerten achten Platz.

Das Ablegen des Steuerberater- und Wirtschaftsprüferexamens sei für viele Absolventen der DHBW ein konsequenter Schritt in ihrer beruflichen Weiterqualifikation, teilte die Hochschule weiterhin mit. wol

