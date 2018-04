Anzeige

Fürsten schauen von Gemälden in den Rittersaal des Schlosses auf den Bildungs-Adel: Am Montag begann dort die Jahresversammlung der Hochschulrektorenkonferenz mit rund 200 Teilnehmern. Zur Begrüßung erklärte Ernst-Ludwig von Thadden, Rektor der Universität Mannheim, dass diese „in vieler Hinsicht klein, aber fein“ sei. So ziehe der Studiengang „Wirtschaftsjurist“ die besten Abiturienten des Landes an.

Als Hauptredner sprach Ralph Hertwig, Direktor am Berliner Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, zum Thema „Wie die Verhaltenswissenschaften Verhalten verändern – Zur aktuellen Diskussion“. Dabei ging es um „Nudging“ („Anregen“). Das heißt, Menschen werden sozusagen wohlwollend in eine gute Richtung gedrängt, sie können jedoch trotzdem noch entscheiden. Hertwig nannte als Beispiel die Zahl der Bürger in europäischen Ländern, die zur Organspende bereit sind. In einigen Ländern ist dies nur bei rund zehn Prozent der Bevölkerung der Fall (Deutschland 14), in anderen knapp 100 Prozent. Grund: In letzteren muss sich ein Bürger aktiv gegen eine Organspende aussprechen, in den Ländern mit niedrigen Raten aktiv dafür.

Konferenz in Mannheim Die Hochschulrektorenkonferenz (HRK) ist der Zusammenschluss der staatlichen und staatlich anerkannten Hochschulen in Deutschland. Sie hat 268 Mitgliedshochschulen, in denen rund 94 Prozent aller Studierenden in Deutschland immatrikuliert sind. Die Aufgaben der HRK sind Meinungsbildung und politische Vertretung und Standardentwicklung. Gestern ging es unter anderem um die hochschulpolitische Situation nach der Regierungsbildung im Bund, Informationssicherheit sowie sexualisierte Gewalt. ros

„Nudging“ geht davon aus, dass Menschen träge sind und „Voreinstellungen“ akzeptieren. Es sei laut Hertwig „Libertärer Paternalismus“, also eine „Quadratur des Kreises“: Eine Instanz geht davon aus zu wissen, was gut für den Menschen ist, dieser kann sich jedoch noch dagegen entscheiden. „Die Idee ist unglaublich erfolgreich“, betonte der Psychologe.