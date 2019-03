Hochwasser drückt Schiff gegen Brücke

Hochwasser sorgte für eine Kollision an der Jungbuschbrücke. © tröster

Zu einem Einsatz der Wasserschutzpolizei mit Beamten aus Mannheim und Rheinland-Pfalz sowie dem Mannheimer Hafenmeister kam es nach Mitternacht am frühen Sonntagmorgen an der Jungbuschbrücke. Ein Schubleichter hatte sich ausgehängt und trieb in der Dunkelheit mitten auf dem Neckar. Weil der antriebslose, schwimmende Ladungsbehälter eine Gefahr für die Schifffahrt darstellte, musste er sofort entfernt werden.

Containerschiff als Unterstützung

Die Boote der Wasserschutzpolizei eigneten sich zu dem Einsatz aber nicht. Daher wurde ein Containerschiff, das am Salzkai lag, als Unterstützung herangezogen. Es rangierte zu diesem Zweck rückwärts flussabwärts. Wie die Wasserschutzpolizei gestern auf Nachfrage erläuterte, stieg während der Aktion der Wasserpegel im Neckar.

Tauwetter und Dauerregen führten in Teilen des Südwestens am Wochenende zu Hochwasser. Laut Daten der Hochwasservorhersagezentrale Baden-Württemberg (HWZ) hatte der Neckar mehr Wasser als üblich. Auch die Pegel an Rhein, Donau und Main waren in den vergangenen Tagen teilweise stark angestiegen.

Kleine Eindellungen

Durch den gestiegenen Pegel drückte es bei dem Manöver schließlich drei leere Container der obersten Lage an den Brückenbogen, das ist der Fußgängersteg für Wartungsmitarbeiter. Zwei Container wurden verschoben und einer leicht beschädigt. „An der Brücke kam es aber nur zu kleineren Eindellungen“, so ein Sprecher nach Ansicht der Unfallstelle bei Tag. Zwar wurde der Fluss für den Verkehr zwei Stunden gesperrt, anfahrende Schiffe per Funk gewarnt. Weitere Maßnahmen seien aber nicht nötig gewesen, gab die Polizei gestern Entwarnung. Schifffahrts- und Straßenbauamt wurden informiert.

Entwarnung gab es gestern auch in Sachen Hochwasser: Die Pegelstände an Neckar und Rhein haben den Angaben der Hochwasservorhersagezentrale zufolge ihren Scheitelpunkt am Wochenende bereits erreicht und sollen zu Beginn dieser Woche wieder sinken. aph

© Mannheimer Morgen, Montag, 18.03.2019