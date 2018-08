Hochzeit bei strahlendem Sonnenschein

Mannheim.Ihr Papa führte Diana Marx am Samstag in die Arme ihres Zukünftigen. In der Hochzeitsgesellschaft blieben dabei nur wenige Augen trocken. Nach 15 Jahren haben sich Diana und Robert heute, am 18.08.18, endlich getraut. Eigentlich war es gar nicht geplant, dass einer den Namen des anderen annimmt. Als Überraschung hat sich Diana Brunnert für ihren Mann Robert Marx dann doch noch entschieden seinen Namen anzunehmen. „Es ist schon schön, wenn man einen Familiennamen hat“, sagt sie, obwohl es ihr nicht leicht fiel ihren abzugeben. So unterschreib sie die Heiratsurkunde zuerst aus Versehen mit Diana Brunnert, was für Gelächter bei den Gästen sorgte. Mit der Entscheidung, genau an einem Schnapszahldatum zu heiraten, waren die Beiden nicht alleine. In ganz Mannheim gaben sich insgesamt 17 Paare das Ja-Wort, alle bei strahlendem Sonnenschein.