Hochzeit endet in Schlägerei

In einer Schlägerei endete eine Hochzeitsfeier auf der Rheinau in einem Lokal in der Antwerpener Straße. Während der Feierlichkeiten am Freitagabend geriet der alkoholisierte Bräutigam kurz nach 22 Uhr mit seinem Schwiegervater in einen Streit, der in eine handfesten Auseinandersetzung mündete, teilte die Polizei am Montag mit. Bei der Schlägerei zwischen Bräutigam und Brautvater ging demnach auch ein Teil des Inventars der Gaststätte zu Bruch. Die Polizei musste mit acht Streifenwagen anrücken und die Feier daraufhin auflösen. Die Hochzeitsgesellschaft entfernte sich anschließend vom Tatort.

Nach Angaben der Polizei war der Bräutigam aber auch nach dem unrühmlichen Ende seiner Hochzeitsfeier noch derart aufgebracht, dass er, um weitere Ausschreitungen zu verhindern, in Gewahrsam genommen werden musste. Während er auf das Polizeirevier gebracht wurde, beschädigte er, laut Polizei, das Innere des Streifenwagens und beschmutzte diesen mit Speichel und Blut. Zudem schrie er lauthals herum.

Nachdem der Bräutigam auf dem Revier von einem Arzt auf Grund seines Alkoholkonsums untersucht und anschließend für haftfähig erklärt wurde, verbrachte er seine Hochzeitsnacht in einer Gewahrsamszelle. Als er seinen Rausch ausgeschlafen und sich wieder beruhigt hatte, wurde er entlassen.