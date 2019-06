Hochzeitspläne, Kuppelversuche und Eklat nach Shakespeare

Nach erfolgreicher Schlacht besucht Don Pedro, der Prinz von Aragon, seinen Freund und Gouverneur Leonato auf dessen Landsitz. Dabei verlieben sich der junge Soldat Claudio und Hero, die Tochter Leonatos, und möchten heiraten. Während der Hochzeitsvorbereitung versucht die adlige Gesellschaft die Männerverachterin Beatrice und den Schürzenjäger Benedikt miteinander zu verkuppeln. Die fröhliche Runde wird jedoch bedroht: Don Juan, der Halbbruder des Prinzen, hintertreibt die Hochzeitspläne und bezichtigt die unschuldige Hero der Untreue. Es kommt zum Eklat. Der „MM“ verlost für die Vorstellung der Shakespeare-Komödie „Viel Lärm um Nichts“ am Samstag, 15. Juni, um 20 Uhr auf der Freilichtbühne dreimal zwei Tickets. Einfach am Donnerstag zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 anrufen (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, gegebenenfalls abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz), das Stichwort „Freilichtbühne“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden am Freitag zwischen 14 Uhr und 15 Uhr benachrichtigt. red/lok

