Höchst spendable Stassen-Stiftung

Erst sollten es 10 000 Euro sein, überwiesen wurden dann 25 000 Euro: Diesen hohen Betrag hat die Marie-Luise und Normann Stassen Stiftung an die „MM“-Aktion „Wir wollen helfen“ gespendet, um älteren und kranken Menschen in der Corona-Krise zusätzlich helfen zu können. Weitere 35 000 Euro schüttete die Stiftung an „Freezone“, „Aufwind“ sowie die Schule für Kranke aus.

„In so einer Situation hätte mein Vater auch nicht lange gefackelt, sondern einfach schnell geholfen“, sagt Stefanie Angerer, die mit ihrer Mutter Marie-Luise Stassen sowie ihrem Mann Manfred Angerer den Stiftungsvorstand bilden. Die Spende erfolge im Gedenken an Normann Stassen, der im Juli vergangenen Jahres im Alter von 83 Jahren gestorben war. In solch einer Situation wie der Corona-Krise hätte auch er, „ein Unternehmer, dem seine Stadt und ihre Menschen sehr am Herzen lagen“, wie die Tochter betont, sofort gehandelt und sich seiner sozialen Verantwortung gestellt. „Er fehlt uns sehr“, ergänzt sie traurig.

Aber er sei und bleibe Vorbild, und daher werde die Stiftung ganz in seinem Sinne weiter bestehen und wirken, versichert Angerer. Dafür stünde neben dem neu besetzten Stiftungsrat auch der Beirat, in dem Rechtsanwältin Nicole Buss, Anne Winter sowie Gerald Rehn, Vermögensmanager der BW Bank, sitzen.

Normann Stassen war bekannt als Inhaber des Salzkontors Kurpfalz, der auf Medizin- und Verpackungsglas spezialisierten Firma Rixius, eines Getränkehandels, eines Fachbetriebs für Sicherheit und Einbruchschutz sowie eines Spezialunternehmens für spanlose Rohrverformung. Aber er hatte sich seinen Erfolg mühsam erkämpfen, wegen Erkrankung der Eltern sein Studium aufgeben müssen. 2007 verkaufte er alle Unternehmen, die sein Lebenswerk waren, und gründete mit seiner Frau, mit der er 60 Jahre verheiratet war, die Marie-Luise- und Normann Stassen Stiftung. Nie gaben sie nur Geld, sondern sie interessierten, informierten und engagierten sich stets sehr persönlich.

„Wir möchten im Andenken an ihn auch ein Zeichen setzen, wie wichtig – insbesondere in Zeiten einer Krise – das Engagement für die Schwächsten in einer Gesellschaft ist und wie essenziell für den sozialen Zusammenhalt einer Gesellschaft und den Anspruch eines demokratischen Landes“, denkt Marie-Luise Stassen gerne an die gemeinsame Zeit mit ihrem Mann zurück. „In Zeiten der Krise beweist sich der Charakter – des Einzelnen, aber auch der Gesellschaft als Ganzes“, so Marie-Luise Stassen. „Und dass Monnem jede Menge Charakter hat, das wussten die Mannheimer ja schon immer“, ergänzt ihre Tochter.

Viele Menschen müssten jetzt im Wesentlichen zu Hause bleiben, auch mal Danke sagen, auf schwächere Mitmenschen achten, freundlich und so ruhig wie möglich bleiben. Sie als Stiftung könnten und wollten aber mehr tun, betont sie.

Die Spende von 25 000 Euro für die Aktion „Wir wollen helfen“ wurde ausgelöst durch den „MM“-Aufruf „ZusaMMenhalt“, wonach gerade während der Corona-Krise jüngere Menschen Ältere mehr unterstützen sollen. „Wenn dann jemand für ältere und kranke Menschen einkauft und Erledigungen ausführt und die Betreffenden sich Dinge des täglichen Gebrauchs nicht leisten können, kann damit diese Notlage aufgefangen werden“, so Stefanie Angerer

Weitere 20 000 Euro gingen an die Neckarstädter Aktion „Aufwind“, die ihre Essens- und Mittagsbetreuung für Kinder aus prekären Verhältnissen schließen musste und die nun die Vorratshaltung für sie vornimmt, so dass deren Versorgung und Betreuung weiterhin auch unter erschwerten Bedingungen sicher ist. Darüber hinaus seien nun viele Familien mit problematischen Strukturen auf längere Zeit auf engem Raum zusammen, weshalb die Kinder und Familien zusätzlich online von „Aufwind“ beraten werden.

10 000 Euro überwies die Stiftung an „Freezone“ für obdachlose Jugendliche, die ihre Räume schließen musste, aber weiterhin Dinge des täglichen Gebrauchs für die Jugendlichen bereithält und einige auf die Schnelle einzeln unterbringen musste. 5000 Euro gingen schließlich an die Schule für Kranke, die den Schulbetrieb schließen musste. Sie stellt aber weiter sicher, dass kranke Kinder von und zu Behandlungen fahren können, wenn ihnen oder ihren Familien die finanziellen Mittel dafür fehlen. Um diese Schule im Klinikum hatte sich das Ehepaar immer besonders intensiv gekümmert.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 02.04.2020