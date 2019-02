Höchstes Gericht: „Loch“ durfte entfernt werden

Karlsruhe/Mannheim.Im Streit um das als "Loch" bekanntgewordene Werk in der Mannheimer Kunsthalle hat die Stadt Mannheim vor dem Bundesgerichtshof in der Hauptsache gewonnen. Die Stadt durfte das Werk entfernen, so die obersten deutschen Richter in Zivil- und Strafsachen in dem sich seit Jahren hinziehenden Rechtsstreit zwischen der Stadt und der Künstlerin Nathalie Braun Barends. Die Richter entschieden, dass

...