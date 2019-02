Mit der Frage wie sich Lehre in Zukunft verändern wird, setzt die Duale Hochschule ihre erfolgreiche Veranstaltungsreihe DHBW4Kids für Schüler am Montag, 4. März, fort. Zum Auftakt der erfolgreichen Reihe entführen die Mitarbeiter des Digital Learning Centers der DHBW Mannheim die JuniorStudentinnen und -Studenten, von 10 bis 11.30 Uhr, in den Hörsaal der Zukunft.

Hier werden mit Hilfe digitaler Medien Studieninhalte für Studierende noch leichter aufbereitet. Lernenden erfahren so, wie sie digitale Elemente, wie beispielsweise Videos oder Grafiken, selbst erstellen können. Auch wie man mit digitalen Medien arbeiten kann und welche Möglichkeiten und Formate in Zukunft unverzichtbar sind, wird Gegenstand der ersten Schnuppervorlesung sein. Anhand von Beispielen erfahren die Teilnehmer, welchen Mehrwert neue Technologien für die Studierenden schaffen und wie sie die Lehre verändern.

Dauerberieselung durch Musik

Im Folgetermin am Dienstag, 16. April, stellt Christian Vranckx den faszinierenden Zusammenhang zwischen Musik und Wirtschaft her. Auf den ersten Blick scheint das nichts miteinander zu tun zu haben und doch ist die Verbindung der Sparten allgegenwärtig, denn Musik läuft heutzutage überall – ob im Autoradio oder im Supermarkt. Welche Macht Musik in wirtschaftlicher Hinsicht hat, welche Berufe es in der Musikwelt gibt und was sich hinter der „Musik-Industrie“ verbirgt, können und Schüler in Erfahrung bringen. Weitere Vorlesungen befassen sich mit packenden Themen wie dem Ursprung von Geschlechterrollen, Logistik, Handel oder auch der Autoindustrie. red

