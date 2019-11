Hörspiel begeistert die Fans

Die „Profis in spe“ sind zurück. Oder besser: Sie sind erstmals live da, denn TKKG waren nie weg. Seit 40 Jahren feiern ganze Generationen die Abenteuer der Jungdetektive, die längst auch als Stream in heutigen Kinderzimmern angekommen sind. Erstmals ist ein Teil des Original-Sprecherteams mit einer Bühnenshow unterwegs: Der Fall „Das unheimliche Dorf“ war am Mittwochabend im Rosengarten zu erleben.

Etwa halb voll ist der Mozartsaal: Erwachsene, einige Jugendliche, Kinder. Stimmungsvoll und gekonnt zwischen Rollen wechselnd führt Regisseur Michael Lott als Erzähler durch den Abend und stellt seine Kollegen vor: Sascha Draeger alias Tim, Manou Lubowski als Klößchen, Tobias Diakow (seit 2016 Karl) und Rhea Harder (seit 2009 Gaby). Außerdem sind Synchronsprecherin Luise Lunow, die großartig gleich zwei Rollen übernimmt, und Geräuschemacher Peter Sandmann dabei, der viel zu tun hat.

Badeunfall führt zu Geldwäscher

Die Handlung der TKKG-Geschichten – und des spannenden Live-Abenteuers „Das unheimliche Dorf“, bei dem sich ein Badeunfall als Verbrechen entpuppt, das zu einem Geldfälscher führt – ist längst in der Gegenwart angekommen: Karl surft mit seinem Smartphone im Netz, eine Drohne spielt eine zentrale Rolle. Schade, dass das Frauenbild im Original-Jahrzehnt hängengeblieben ist. Gaby sucht immer noch Schutz an Tims starker Schulter und kümmert sich später um das Essen. Trotzdem sind TKKG vor allem eins: zeitlos. Auf der Bühne machen die Profis in spe noch mehr Spaß als zu Hause. Viel Applaus ist der Lohn dafür, einen lustigen und unterhaltsamen Abend zu erleben. sdo

