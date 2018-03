Hoffnung auf mehr Personal

Anzeige

Rund 300 Pflegekräfte aus Krankenhäusern haben sich gestern in der Rheingoldhalle zu ihrem Rhein-Neckar-Kongress getroffen. Ein Schwerpunkt waren die personellen Engpässe in ihrem Beruf. Deutschland liege im europäischen Vergleich „ganz weit unten“, sagte Josef Hug, Pflegedirektor aus Karlsruhe. „Hier muss sich eine Krankenschwester um doppelt so viele Patienten kümmern wie in der Schweiz oder in Norwegen.“ In seiner Klinik seien es in der Nachtschicht durchschnittlich 18, am Tag – je nach Station – sechs bis zehn. Einzig im Intensivbereich betreue eine Pflegekraft nur zwei Patienten.

Am Mannheimer Klinikum ist das Zahlenverhältnis laut Pflegedirektor Hagen Kern noch schlechter: Hier sei eine Nachtschwester für 25 bis 27 Patienten zuständig. „Auf allgemeinen Tagesstationen sind es zehn bis zwölf.“ Bei ihr sei die Größenordnung ähnlich, so Kerns Ludwigshafener Kollegin Alexandra Gräfin von Rex. Beide verweisen indes darauf, dass ihre Krankenhäuser ganz anders strukturiert und organisiert seien als das Städtische Klinikum Karlsruhe, von dem Hug kommt.

„Ganz große Herausforderung“

Die Pflegedirektoren hoffen, dass die Vereinbarungen im Koalitionsvertrag zwischen Union und SPD die Personallage etwas entspannen. So seien die verabredeten Grenzwerte für das Krankenschwester/Patient-Verhältnis ein wichtiger Schritt. Ebenso, dass mehr Geld ins System fließen solle, damit die Kosten nicht an ihnen hängen blieben. Sorge bereitet Hug vor allem, dass in den nächsten Jahren 42 Prozent der Pflegekräfte in Rente gingen. Gräfin von Rex stimmt ihm zu: „Eine ganz große Herausforderung ist für uns alle, die Attraktivität dieses Berufes in den Mittelpunkt zu stellen.“ sma