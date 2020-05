Hoffnung auf stärkeren Naturschutz

Der Verzicht der Buga-Gesellschaft, 26 Kleingärten für den Bau des Radschnellwegs durch die Feudenheimer Au zu verlegen, weckt bei Initiativen und Verbänden Hoffnungen.

Gabriele Baier (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) Mannheim): Die Entscheidung bestätige die Einschätzung des BUND, dass die Baumaßnahmen in der Au mit dem Landschafts- und Naturschutz nicht vereinbar seien. „Wir werben seit Jahren dafür, die Veränderungen in der Au den ökologischen Gegebenheiten anzupassen und behutsam mit den natürlichen Ressourcen umzugehen“, sagt Baier. Leider habe die Buga-Gesellschaft dies nicht beachtet. „Wir brauchen einen zügigen Ausbau der Fahrradinfrastruktur, aber das kann nicht mit der Brechstange funktionieren, sondern nur im Austausch mit Verbänden und Bürgern.“ Der BUND erwarte nun ein deutliches Entgegenkommen bezüglich der geplanten weiteren ökologischen Eingriffe.

Hans-Jürgen Hiemenz (Bürgerinitiative (BI) „Gestaltet Spinelli“): „Für mich bedeutet dies das Aus aller Radschnellwegvarianten durch die Au“, sagt Hiemenz. Denn wenn schon die Anlage von Kleingärten den Charakter des Schutzgebietes verändere, dann erst recht die knapp zwei Kilometer lange und 6,50 Meter breite Betontrasse und das geplante Brückenbauwerk am Hochgestade. Auch die vom Bezirksbeirat Feudenheim ins Spiel gebrachte Variante mit Tunnel oder Unterführung sei ein Verstoß gegen die Landschaftsschutzgebietsverordnung der Au. Demnach sei es ausdrücklich verboten, dass das Hochgestade verändert oder geschädigt werde.

Heike und Wolfgang Reiser (BI „Lebenswertes Feudenheim“): Beide finden, dass man mit dem Geld für die Baukosten der Gärten und den geplanten Rückbau (rund 360 000 Euro) die vorhannen Radwege um die Au hätte sanieren können. Der durch den Eingriff zerstörte Boden werde Jahrzehnte benötigen, um sich zu renaturieren. Beide haben eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen die Verantwortlichen eingereicht, die den Neubau der Kleingärten genehmigten. Auch die weiteren geplanten Eingriffe in der Au sollten verboten werden. Dazu zählt die BI den Radschnellweg mit Brücken-/Rampenkonstruktion am Hochgestade, See, Amphibienweiher und Seilbahnfundamente. Zudem solle kein Kleingarten weichen müssen.

René Leicht (Grünen-Bezirksbeirat): Die Grünen Feudenheim/ Mannheim-Ost (Zusammenschluss der Ortsverbände Feudenheim, Wallstadt, Seckenheim) begrüßen, dass nun auch die Untere Naturschutzbehörde ihrer Aufgabe nachkomme und das Landschaftsschutzgebiet in der Au vor Schaden bewahre. Die 52 Bodenplatten für 26 Hütten sind dort vollkommen fehl am Platz, heißt es in einer Mitteilung von Bezirksbeirat René Leicht. Durch den Verzicht auf die Kleingartenverlegung rücke die vom Bezirksbeirat Feudenheim befürwortete Alternativtrasse für die Radschnellverbindung wieder in den Fokus der politischen Debatte. Die Alternativtrasse würde die bestehenden Kleingärten belassen, wo sie seien, oder nur kleinere Eingriffe erfordern. stp

