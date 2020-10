Hohe Diplomatie im Schloss

Die in Mannheim residierenden Kurfürsten von der Pfalz wählten den Kaiser mit, hatten also eine enorm starke Stellung. Nach dem Tod Kaiser Karls VI. am 20. Oktober 1740 musste der Mainzer Erzbischof als Erzkanzler des Reiches alle Kurfürsten nach einem festgelegten Verfahren zur Kaiserwahl nach Frankfurt einladen. In Mannheim gestaltete sich diese Aufgabe überraschend schwierig, so dass es dem Mainzer Gesandten Johann Joseph Franz von Kesselstatt nicht gelang, die Einladung an Kurfürst Karl Philipp rechtmäßig zuzustellen. Warum, erklärt Susanne Schlösser vom Marchivum am Mittwoch, 21. Oktober um 18 Uhr in einem Vortrag im Marchivum. Anmeldung ist erforderlich unter E-Mail marchivum@mannheim.de oder Tel. 0621/293 70 27. Der Vortrag wird auch live im Internet übertragen auf der Seite www.marchivum.de. pwr

