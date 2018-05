Hohe Ehrung für Komponisten

Anzeige

Das von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verliehene Bundesverdienstkreuz überreichte Adler der deutsche Generalkonsul David Gill in New York. Mit dabei war auch der Bundestagsabgeordnete und Stadtrat Nikolas Löbel. Ohnehin gerade für den Bundestag auf Dienstreise in New York, überbrachte er in Abstimmung mit Oberbürgermeister Peter Kurz die Glückwünsche der Stadt und ein Buch über den Neubau der Kunsthalle – eine Überraschung für den Komponisten, dass an der Zeremonie ein Vertreter seiner Heimatstadt teilnahm.

Eine Hymne für 2023?

„Ein bewegender Moment“, so Löbel über „die beeindruckende Persönlichkeit, den großartigen Komponisten und bekennenden Botschafter Mannheims“. Er habe den 90-Jährigen „auch gleich aufgefordert, sich das Jahr 2023 und die nächste Bundesgartenschau vorzumerken. Vielleicht schreibt er wieder eine Suite zu Ehren seiner Stadt. Er hat aber nur gelacht“, so Löbel.

Samuel Adler wird im Juni dieses Jahres nochmals in Mannheim geehrt. Am 24. Juni organisiert die Jüdische Gemeinde mit Unterstützung der Stadt ein Konzert mit den berühmtesten Stücken Adlers. Dann kehrt er nach vielen Jahren zurück an den Ort, an dem alles begann: die Jüdische Gemeinde. pwr

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 29.05.2018