Hohe Hürden für Alkoholverbot

An diesem sonnigen Nachmittag ist der Paradeplatz wieder gut gefüllt. Viele lassen sich ein Eis schmecken, andere haben Wasserflaschen in der Hand. Von einer Trinkerszene ist gegen 16 Uhr nichts zu sehen. Einzig am Rande des Platzes sitzen in der Kunststraße drei Obdachlose, von denen einer ein Bier neben sich hat. Aber sie sind leise und fallen nicht weiter auf. Einige Meter weiter, im Stadthaus, spricht der Erste Bürgermeister Christian Specht vor der Sitzung des Ausschusses für Sicherheit und Ordnung vom „Fluch der guten Tat“: Der Polizeicontainer auf dem Paradeplatz habe die Zahl der Trinker so stark reduziert, dass man erst noch prüfen müsse, ob die Voraussetzungen für das seit längerem diskutierte Alkoholverbot noch erfüllt seien.

Im November vergangenen Jahres hat der baden-württembergische Landtag – zeitgleich mit der Abschaffung des nächtlichen Verkaufsverbots an Tankstellen – Kommunen die Möglichkeit eröffnet, entsprechende Verordnungen zu erlassen. Die Anforderungen dafür seien jedoch „sehr, sehr hoch“, betont Specht.

Gesetzliche Regelung Am 15. November vergangenen Jahres hat der baden-württembergische Landtag eine Änderung des Polizeigesetzes beschlossen. Der Paragraf 10a gibt Kommunen nun die Möglichkeit, Alkoholverbote auf öffentlichen Plätzen auszusprechen. Die Voraussetzungen dafür sind, dass an diesen Orten „regelmäßig eine Menschenmenge“ ist, häufiger als anderswo alkoholbedingte Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten begangen werden. Außerdem, dass „mit anderen polizeilichen Maßnahmen keine nachhaltige Entlastung erreicht werden kann“. Ein Alkoholverbot soll nur an bestimmten Tagen, zu festgelegten Uhrzeiten und zeitlich befristet gelten. sma

„Nicht vertretbar“

Laut Gesetz kommen nur Orte in Betracht, an denen mehr alkoholbedingte Straftaten und Ordnungswidrigkeiten begangen werden als anderswo. Konkret müssten es mehr als 100 pro Jahr sein, so der SPD-Stadtrat Boris Weirauch, der als Landtagsabgeordneter an der Debatte in Stuttgart beteiligt war.