Hohe Spende als Ermunterung

Es ist als „Dank, Ermunterung und Bestätigung“ gedacht: So begründete Georg Müller, Vorstandsvorsitzender der MVV Energie AG, drei hohe Spenden: Erneut verzichtete das Energieunternehmen auf Weihnachtsgeschenke und teilte den fünfstelligen Betrag lieber unter dem ambulanten Kinder- und Jugend-Hospizdienst „Clara“, dem Hospiz St. Vincent sowie der „MM“Aktion „Wir wollen helfen“ auf.

Es gehe nicht nur darum, das ganze Jahr richtig zu entscheiden, sagte Müller: „Gerade vor Weihnachten fragt man sich doch: Mache ich das Richtige?“, so der MVV-Chef. Als kommunal verankertes Unternehmen wolle die MVV „soziale und gesellschaftliche Verantwortung zeigen und unmittelbar vor Ort helfen“.

Jedes Jahr setze die MVV dabei unterschiedliche Schwerpunkte. Dabei habe man sich diesmal „bewusst einem schwierigen Thema gestellt“, so Müller – dem Tod. Wie wichtig und richtig das ist, darin bestärkten ihn Arnica Schäfer („Clara“), Caritas-Vorstandsvorsitzende Regina Hertlein und Gabriele Andres vom Hospiz St. Vincent. Im Hospiz finden Schwerstkranke und Sterbende in ihrer letzten Lebensphase ein Zuhause, gepflegt, betreut und begleitet rund um die Uhr von Pflegekräften mit Palliativ Care-Weiterbildung, Palliativmedizinern und ehrenamtlichen Helfern. „Krankenkassen zahlen aber nur 95 Prozent der Pflegesätze, die restlichen Kosten müssen wir tragen“, berichtete Hertlein. „Das, was wir als gute Qualität ansehen, ob Musik- oder Atemtherapie, ist da ohnehin nicht vorgesehen“, so Hertlein: „Da leben wir nur von Spenden!“

Unterstützung am Lebensende

Dank der MVV könne man „kleine Wünsche, die den sterbenskranken Bewohnern in ihrer letzten Lebensphase ein bisschen Freude bereiten, erfüllen“, so Andres dankbar.

Noch drastischer ist es bei „Clara“, dem ambulanten Kinder- und Jugend-Hospizdienst, der von Diakonie und Caritas gemeinsam getragen wird. Er begleitet Familien, Kinder und Jugendliche mit chronischer oder schwerer Erkrankung und deren Geschwister. Auch bei schwer erkranktem oder sterbendem Elternteil sowie nach Verlust eines nahen Angehörigen werden Kinder und Jugendliche in ihrer Trauer unterstützt. Daneben berät „Clara“ Kindergärten, Schulen und weitere Einrichtungen zu Abschied, Sterben, Tod und Trauer. „Aber das läuft alles nur über Spenden und wäre gar nicht machbar ohne die große Unterstützung von Außen“, verdeutlichte Arnica Schäfer.

Stets bei der MVV-Weihnachtsspende bedacht wird dagegen der „MM“-Hilfsverein. „Sie sind immer wieder dabei, weil sie eben breit aufgestellt sind, viele ältere Menschen wie auch Familien in sehr unterschiedlichen Notsituationen unterstützen, die man so gar nicht sieht“, übergab Georg Müller die Spende an Peter W. Ragge, den 2. Vorsitzenden des „MM“-Hilfsvereins. pwr

