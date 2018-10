Hohe Spende fürs Hospiz

Am 17. November übergibt sie das Zepter an ihre Nachfolgerin, die von den Rheinauer „Sandhase“ kommt. Daher hat Stadtprinzessin Miriam Frank, Miriam I. von der Grokageli, nun Kassensturz gemacht – und der Betrag fiel hoch aus: 7200 Euro übergab sie als Spende an den Vorsitzenden des Fördervereins St. Vincent Hospiz, Roland Hartung.

„Schon toll, dass eine junge Frau sich für solch ein Projekt engagiert, das ihrem Lebenalter eigentlich fernliegt“, lobte Hartung die 28-jährige Juristin, die aus Feudenheim kommt und ihre närrischen Wurzeln in der dortigen „Narrebloos“ hat. Wie viele ihrer Vorgängerinnen hatte die Stadtprinzessin während ihrer Kampagne auf Geschenke verzichtet und stattdessen um Spenden für das St. Vincent Hospiz gebeten. „Dieser Bitte sind nicht nur die Mannheimer Vereine gefolgt, sondern auch die eine oder andere Privatperson hat sich zu einer Spende hinreißen lassen“, zog sie nun Bilanz.

Wein zum Verkauf angeboten

Eine Besonderheit hatte sich Carmen Krück einfallen lassen. Die Jungwinzerin aus Großkarlbach sponserte nicht nur einen Prinzessinnenwein, einen Sauvignon Blanc, der während der Kampagne als Präsent überreicht wurde. Sie hatte auch die Idee, den Prinzessinnenwein zum Verkauf anzubieten und die Hälfte des Erlöses ebenfalls dem Hospiz zukommen zu lassen. Alleine dadurch konnten 2000 Euro gesammelt werden. Diesem Beispiel sind auch Esther Frank und ihr Team vom Beauty Corner Parfümerie Frank gefolgt. Auch sie haben in der Weihnachtszeit von den Kunden Spenden statt Präsente erbeten, so dass 500 Euro zusammenkamen. Die gesamten Einnahmen rundete die Stadtprinzessin noch persönlich auf – auf 7200 Euro.

„Ich habe mich für das Hospiz als Spendenempfänger entschieden, weil ich selbst in der jüngeren Vergangenheit erfahren habe, wie es ist, einen geliebten Menschen auf seinem letzten Weg zu begleiten“, berichtete Miriam Frank: „Daher weiß ich, was das auch für eine Belastung für die Angehörigen ist, denjenigen zu begleiten und zu pflegen, und dass das als Berufstätiger nicht immer zu leisten ist – ganz abgesehen von medizinischer Betreuung.“

Daher fände sie es, so die Stadtprinzessin, „ganz wichtig und wunderbar, dass es Einrichtungen wie das St. Vincent Hospiz gibt“ mit seinem familiären und behaglichen Ambiente. „Hier steht der Mensch im Vordergrund, und nicht die dadurch verursachten Kosten“, so Frank. Neben der finanziellen Unterstützung habe sie „auch auf die Thematik aufmerksam machen wollen, da das nach wie vor ein Tabuthema darstellt und sich die wenigsten mit dem Tod auseinander setzen“.

„Bewundernswert“ fand das Roland Hartung: „Miriam Frank hat gezeigt, dass sie fasnachtliche Fröhlichkeit mit sozialer Verantwortung verbinden kann“, lobte er, „und den Hospizgedanken in die Öffentlichkeit getragen hat.“ Da die Begleitung Schwerstkranker und Sterbender mit ihren Angehörigen nach wie vor nicht komplett von den Krankenkassen getragen werde, bleibe bei den Hospizen auf dem Waldhof und in Ilvesheim stets eine Finanzlücke. Daher sei man weiter auf Spenden angewiesen. pwr

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 18.10.2018