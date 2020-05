Hohe Zufriedenheit mit dem Wirtschaftsstandort Mannheim

Mannheim.Zurückgehende Aufträge, Rückgänge beim Umsatz und Tausende Mitarbeiter in Kurzarbeit – viele Unternehmen erleben in der Corona-Krise die größte Belastungsprobe ihrer Geschichte. Erfreuliche Nachrichten sind dadurch selten geworden – doch eine präsentiert nun der Fachbereich für Wirtschafts- und Strukturförderung der Stadt. Denn eine große Mehrzahl der in Mannheim ansässigen Unternehmen ist mit

...