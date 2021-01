Hoher Sachschaden nach Unfall

Bei einem Verkehrsunfall in der Neckarstadt ist ein Sachschaden von rund 15 000 Euro entstanden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte ein 40-jähriger Mercedes-Fahrer am Sonntagmorgen an der Kreuzung Riedfeldstraße/Elfenstraße die Vorfahrt eines von rechts kommenden 44-jährigen Land-Rover-Fahrers missachtet und war mit diesem zusammengestoßen. Beide Fahrzeuge seien so stark beschädigt worden, dass sie abgeschleppt werden mussten. Während der Unfallaufnahme wurde die Kreuzung kurzzeitig gesperrt. Wegen des geringen Verkehrsaufkommens sei es jedoch nicht zu Verkehrsbeeinträchtigungen gekommen. Über Verletzungen der beiden Fahrzeugführer machte die Polizei keine Angaben. pol/cs

