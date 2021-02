Holprig zum Abschluss

Oskar Weiß geht in die zwölfte Klasse des Feudenheim Gymnasiums und steht kurz vor dem Abitur. Eigentlich hatten er und seine Mitschüler und Mitschülerinnen sich ihr letztes Schuljahr anders vorgestellt. „Wir dachten, wir können, wie alle Jahrgänge davor, ganz normal unser Abitur schreiben mit allem, was dazu gehört: hoffen, dass alle bestanden haben, Abschlussfahrt, Abi-Ball. Das fällt dieses Jahr leider sehr klein aus“, sagt Weiß, der Mitglied im Mannheimer Schulbeirat ist, ein Gremium, das die Interessen der Schulen vertritt.

Der Weg zum Abschluss erweist sich gerade für den Jahrgang 2021 als besonders holprig, viele sind nach zwei Corona-bedingten Lockdowns – der eine im Frühjahr, der andere jetzt – verunsichert. Zwar gehen Abschlussklassen ab Montag zumindest zeitweise wieder in die Schule, doch viele fürchten, dass das Abi schlechter ausfällt als normal. „In vielen Fächern konnte der Stoff nicht in der Tiefe behandelt werden, wie es im Präsenzunterricht möglich gewesen wäre“, so Weiß. Zumal die Lernplattform Moodle, die viele Schulen nutzten, nicht immer zuverlässig laufe. Weiß fürchtet, dass viele Kinder und Jugendliche zurückbleiben könnten und fordert die Einrichtung eines Bildungsfonds. sba

