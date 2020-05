Homeoffice mit ungesunden Folgen

Auch wenn die Arbeit am heimischen Schreibtisch Vorteile in der aktuellen Pandemie bietet, für unsere Gesundheit ist dieser Zustand nicht förderlich. Darauf hat Gesundheitspsychologin Jutta Mata von der Universität Mannheim hingewiesen. Einer Mitteilung zufolge deuten Daten aus der Mannheimer Corona-Studie des German Internet Panels darauf hin, dass die große Mehrheit der Befragten aktuell weniger Sport macht und mehr Zeit am Bildschirm verbringt als vor Beginn der Einschränkungen. „Aus früheren Studien zu den Auswirkungen einer Quarantäne wissen wir zudem, dass Menschen vermehrt mit Stresssymptomen, Ärger, Langeweile, Frustration und einem Gefühl der Isolation reagieren können“, wird die Professorin zitiert. Das habe man etwa auch bei der SARS-Epidemie, bei Ebola oder auch bei der Schweinegrippe beobachten können. Studien bei Kindern und Jugendlichen gäben zudem Hinweise darauf, dass weniger Bewegung, unausgewogene Ernährung, mehr Bildschirmzeit und weniger Schlaf eine Folge von Quarantäne sein könnten. wol

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 28.05.2020