Homepage der Stadt wegen Wartungsarbeiten nicht erreichbar

Mannheim.Aufgrund von Wartungsarbeiten am Server ist die städtische Homepage www.mannheim.de am Freitag, 19. Februar, ab 22 Uhr vorübergehend nicht erreichbar. Das teilte die Stadt in einer Presseerklärung mit. Danach werden die Arbeiten voraussichtlich zwei Stunden lang dauern, so dass die Homepage ab 0 Uhr wieder erreichbar sei. Der Wartungszeitpunkt sei auf die späten Freitagabendstunden gelegt, da zu diesem Zeitpunkt erfahrungsgemäß wenig Verkehr auf der städtischen Homepage zu erwarten sei.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 19.02.2021