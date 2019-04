Hommage an ein musikalisches Ausnahmetalent

Eine Hommage an das wohl größte Genie der deutschsprachigen Pop- und Rap-Geschichte: „Falco – das Musical“ gastiert am 11. April, 20 Uhr, im Rosengarten. Vor 21 Jahren starb Johann Hölzel, so sein bürgerlicher Name, bei einem Autounfall in der Dominikanischen Republik. Dort beginnt die Musical-Biographie, die die Zerrissenheit des musikalischen Ausnahmetalents zeigt. Der „MM“ verlost für das Musical drei Mal zwei Karten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter Telefon 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, gegebenenfalls abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Falco“ nennen sowie Name, Adresse und Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden am Montag zwischen 14 und 15 Uhr telefonisch benachrichtigt und müssen erreichbar sein. red

© Mannheimer Morgen, Freitag, 05.04.2019