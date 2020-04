Hotel als Ersatz-Pflegeheim: Stadt Mannheim legt Pläne auf Eis

Die Stadt verzichtet vorerst darauf, Hotels während der Corona-Krise als Ersatz-Pflegeheim und Behelfskrankenhaus zu nutzen. Das teilte jetzt ein Sprecher der Stadt auf Anfrage mit. Noch in der vergangenen Woche hatte Oberbürgermeister Peter Kurz gesagt, die Stadt habe dafür das Mercure-Hotel am Friedensplatz angemietet. Sobald es nicht reichen sollte, würden weitere Hotels genutzt. Gespräche dazu liefen bereits. Ursprünglich sollte das Mercure-Hotel noch vor Ostern bezugsfertig gemacht werden. Dafür standen bereits rund 40 Ehrenamtliche des Technischen Hilfswerks (THW) bereit. Nun hieß es aber, die Verhandlungen mit dem Hotelbetreiber seien noch nicht abgeschlossen. Gespräche mit verschiedenen Anbietern würden fortgesetzt. „Aufgrund der Entwicklung der letzten Tage konnte eine Anmietung eines Ausweichquartiers, insbesondere für eine Pflegestation Quarantäne, zeitlich verschoben werden“, so der Sprecher.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 10.04.2020