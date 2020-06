Hotel mit Bar, Studentenwohnheim und Kühlhaus

Von 1940 bis 1943 entstehen in Mannheim 56 Schutzbauten an 41 Standorten – mit 47 000 Sitz- und Liegeplätzen, im Notfall für 130 000 Menschen. Trotz der massiven Bombenangriffe gibt es in keiner vergleichbaren Stadt weniger Tote durch Luftangriffe der Alliierten als in der Quadratestadt.

Nach dem Zweiten Weltkrieg werden viele Schutzräume von den amerikanischen Soldaten beschlagnahmt. Sie dienen als Lager für Kriegsgefangene oder „Displaced Persons“, also ehemalige Zwangsarbeiter. Viele werden als Wohnraum benutzt – denn die Mannheimer Bausubstanz ist zu 76 Prozent zerstört, die Wohnungen der in den letzten Kriegsmonaten fast durchgehend in Bunkern ausharrenden Menschen gibt es einfach nicht mehr. In den Bunkern ist es zwar eng, dunkel und die Luft ist stickig, aber es gibt fließendes Wasser.

Allein im größten Mannheimer Bunker, dem Ochsenpferchbunker (heute Marchivum), sind 1948 mit offiziellem Wohnsitz 236 Personen, darunter 24 Ehepaare mit 45 Kindern, gemeldet. Bis 1966 ist dieser Bunker bewohnt – und viele weitere Schutzbauten ebenfalls.

Der Tiefbunker unter dem Goetheplatz dient, bis zum Baubeginn des Nationaltheaters 1954, als Studentenwohnheim und verfügt sogar über eine Mensa. Im Bunker unter dem Alten Messplatz eröffnet 1948 ein Malermeister seine Werkstatt, verkauft Farbe und Tapeten, später kommen ein Lebensmittelhandel, eine Möbelhandlung und ein Bekleidungsgeschäft dazu – bis 1956.

Unter dem Paradeplatz wird 1947 ein Hotel mit 29 Einzel- und 15 Doppelzimmern errichtet, dazu Bar, Restaurant, Gemeinschaftsbad und ab 1948 ein Friseursalon. Der Bunker unter dem Ehrenhof des Schlosses ist zunächst Flüchtlings- und Altenheim, dann Hotel, ab 1955 Mensa und Studentenwohnheim.

Vier Bunker – Neuostheim, E 6, Malvenweg und Sandhofen – dienen, da dunkel und feucht, der Pilzzucht, mit der Kriegsinvaliden Geld verdienen. Der Hochbunker in der Güterhallenstraße wird 1948 zum Kühlhaus „Merkur“. pwr

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 04.06.2020