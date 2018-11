Hotel-Portier überfallen

Vier maskierte Männer haben am späten Mittwochabend den Portier eines Hotels in der Mozartstraße überfallen. Gegen 23 Uhr betraten die vier Personen das Foyer, einer der Täter bedrohte den Portier mit einer Waffe, die anderen durchsuchten währenddessen die Theke des Empfangsbereichs und nahmen ein Lederetui mit mehreren hundert Euro Bargeld an sich. Kurz darauf flüchteten die Täter aus dem Hotel in Richtung Collini-Center. Der Portier alarmierte sofort die Polizei. Trotz sofortiger Fahndung mit mehreren Streifenwagen blieb die Suche nach den Tätern erfolglos.

Der Zeuge beschreibt die Männer wie folgt: Alle vier sind zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß und haben eine normale Statur. Sie hatten entweder ein schwarzes Tuch oder einen Schal um den Kopf gewickelt. Der Täter mit der Waffe trug ein dunkles Oberteil, er hielt eine schwarze Pistole in der Hand. Einer der Täter trug eine blaue Jogginghose und einen grünen Kapuzenpulli. Er soll Deutsch mit einem arabischen Akzent gesprochen haben.

Zeugen, die Hinweise zu dem Überfall geben können, sollen sich an die Kriminalpolizei wenden, Tel.: 0621/174-44 44. pol/abo

