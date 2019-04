Hotelangestellte mit Pistole bedroht

Überfallen und beraubt haben drei Unbekannte Angestellte eines Hotels in der Straße Am Exerzierplatz in der Neckarstadt-Ost. Wie die Polizei gestern mitteilte, betraten die Männer am Dienstag kurz nach 23 Uhr das Hotel. Zwei blieben an der Eingangstür stehen, einer ging an den Tresen.

Er bedrohte zwei Angestellte mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe des Bargelds. Mit einigen Hundert Euro flohen die Kriminellen in unbekannter Richtung.

Der Erste soll 1.80 bis 1.85 Meter groß, kräftig und dunkelhäutig sein. Er war dunkel gekleidet, hatte ein dunkles Tuch über den Mund sowie die Kapuze über den Kopf gezogen. Der Zweite trug blaue Jacke und Kappe, für den Dritten liegt keine Beschreibung vor. Zeugen wenden sich unter Telefon 0621/17 444 44 an die Kripo.

