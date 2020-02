„Hotte“ moderiert mit

Horst „Hotte“ Siegholt bei einem Auftritt als „Filsbacher“ in Mainz-Kastel. © Privat

Das SWR-Fernsehen wird den Umzug in Ludwigshafen von 14 bis 16.30 Uhr – und damit eine halbe Stunde länger als sonst – aufnehmen, aber nicht live ausstrahlen. Im Fernsehen zu sehen ist das närrische Treiben zeitversetzt, von 15.30 bis 18 Uhr.

Für die Zuschauer zu Hause erläutert SWR-Kabinenreporterin Anna Lena Dörr die vorbeiziehenden Gruppen. Mit als Moderatoren dabei sind als Experten aus Mannheim der Büttenredner Horst „Hotte“ Siegholt, sowie Gregor Seelinger, bis 2018 Präsident des Großen Rates, der Dachorganisation der Ludwigshafener Karnevalsvereine. Als Straßenreporterin ist SWR-Reporterin Annette Dany unterwegs, die auch schon vom Winzerfestumzug Neustadt oder dem Festumzug aus Worms zum Rheinland-Pfalz-Tag berichtet hat.

Für Siegholt ist es die Krönung einer erfolgreichen Kampagne. Als angetrunkener „Filsbacher“ trat er mit seinem Partner Peter „Pit“ Karg, der den nüchternen Arzt spielt, nicht nur mehrfach in Mannheim auf, sondern auch in Mainz, darunter in der Rheingoldhalle beim KCK vor 2000 Menschen und im Kurfürstlichen Schloss. Am Rosenmontag wurde Siegholt eingeladen in die Live-Fernsehsendung vom SWR „Der Rosenmontag live aus Mainz – De Zug kimmt“ mit den Größen aus der Mainzer Fasnacht. „Ist schon eine Ehre, denn ich glaube nicht, dass schon mal än Mannemer in Mainz gebabbelt hot“, freut er sich. Anschließend werden Karg und er auf dem Mitwirkenden-Wagen vom KCK mitfahren. pwr

© Mannheimer Morgen, Samstag, 22.02.2020