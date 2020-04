Hugo-Häring-Preis: Anmeldung läuft

Am 1. April hat die Anmeldung zur Hugo-Häring-Auszeichnung 2020 des Bundes Deutscher Architekten BDA Baden-Württemberg begonnen. Bis 15. Mai können neue Bauten in Baden-Württemberg über das Onlineportal angemeldet werden.

Der Hugo-Häring-Landespreis ist der bedeutendste baden-württembergische Architekturpreis, der seit 1969 in dreijährigem Rhythmus an Architekten und Bauherren für ihr gemeinsames Werk verliehen wird. Teilnahmeberechtigt sind alle Architekten und Bauherren. Angegeben werden können Bauwerke in Baden-Württemberg, die in den vergangenen zehn Jahren fertiggestellt wurden. Anmeldung unter www.hugo-häring-preis.de. aph/red

