Hund flüchtet nach Unfall

Nachdem ein nicht angeleinter Hund am Freitagabend in der Meerwiesenstraße auf dem Lindenhof zwischen geparkten Autos auf die Straße gerannt war, ist er von einem Auto erfasst worden. Obwohl der 30-jährige Fahrer sofort bremste, konnte er den Zusammenstoß gegen 19 Uhr nicht verhindern, teilte die Polizei mit. Allerdings setzte der etwa kniehohe weiße Hund „seinen Weg unbeirrt fort“, heißt es weiter – genauso wie der Hundehalter, der es unterlassen hat, das Tier anzuleinen. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von mindestens 1000 Euro. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung wurden der Verursacher und sein tierischer Begleiter nicht gefunden. Deswegen sucht die Polizei jetzt Zeugen: 0621/833970. pol/lok

© Mannheimer Morgen, Montag, 21.12.2020