Hund Gizmo gestohlen

Ein Unbekannter hat in der Neckarstadt einen Hund gestohlen. Nach Angaben der Polizei von gestern hatte die 59-jährige Besitzerin den Chihuahua-Pinscher-Mix, der auf den Namen Gizmo hört (Bild), am frühen Mittwochnachmittag im Vorraum eines Supermarktes in der Waldhofstraße angeleint. Die Leiterin wurde kurz darauf auf das Tier aufmerksam und fragte nach dessen Besitzer. Ein unbekannter Mann meldete sich bei ihr, gab vor, Mitarbeiter des Tierheims zu sein, und sagte, dass er den Hund mitnehme. Trotz Aufforderungen weiterer Kunden, den Hund sitzenzulassen, nahm der Unbekannte das Tier an sich und verschwand in Richtung Lortzingstraße. Beschrieben wird der Mann als etwa 25 Jahre alt, schlank und mit dunkelblonden Haaren. Er trug eine blaue Kapuzenweste und war in Begleitung einer Frau. Jetzt werden Zeugen des Diebstahls gesucht: 0621/33 01 0. pol/lok

© Mannheimer Morgen, Freitag, 11.01.2019