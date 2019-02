Hund nach Kollaps eingeschläfert

Der zehn Jahre alte Hund, der am 11. Februar auf einem Bahnsteig des Mannheimer Hauptbahnhofs zusammengebrochen war (wir berichteten), musste nach einem weiteren Kollaps eingeschläfert werden. Der Shepard sei am Freitagnachmittag in einem Zug bei Ladenburg erneut zusammengebrochen, teilte die Berufstierrettung Rhein-Neckar mit. Anschließende Untersuchungen hätten einen Tumor in der Nähe des Herzens gezeigt. Der Arzt habe sich daraufhin entschieden, das Tier einzuschläfern.

Wasser im Herzbeutel

Die Geschichte des Hundes hatte viele Menschen in der Region bewegt. Die Berufstierrettung Rhein-Neckar konnte das Tier am 11. Februar nach einer Herzattacke auf einem Bahnsteig am Hauptbahnhof vor dem Tod bewahren. Passanten hatten eine vermeintliche Misshandlung des Rüden dem Servicepersonal der Deutschen Bahn gemeldet. Dieses benachrichtigte die Tierrettung. Schnell wurde klar, dass es sich nicht um eine Misshandlung handelte, sondern dass vielmehr der Hundebesitzer seinem Vierbeiner helfen wollte. Die Retter erkannten schnell, dass die Lage ernst war. Der Hund litt nach einer Herzattacke an einem sogenannten Perikadenerguss, bei dem sich Wasser im Herzbeutel ansammelt.

Da der Halter die Kosten für den Einsatz nicht tragen konnte, stellte die Berufstierrettung keine Rechnung. Für die tierärztliche Weiterbehandlung hatte der Verein Futteranker Mannheim finanziell ausgeholfen, dieser unterstützt bedürftige Tierbesitzer.

© Mannheimer Morgen, Montag, 25.02.2019