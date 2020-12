Hund und Halter flüchten nach Unfall

Mannheim.Ein nicht-angeleinter Hund rannte am Freitagabend in der Meerwiesenstraße zwischen geparkten Autos auf die Straße und stieß dabei mit einem fahrenden Pkw zusammen. Das teilte die Polizei am Samstag mit. Trotz sofortiger Bremsung konnte der 30-jährige Fahrer des Peugeots einen Zusammenstoß um kurz vor 19 Uhr nicht verhindern.

Der Vierbeiner, ein kniehoher weißer Hund, setzte seinen Weg allerdings unbeirrt fort - ebenso der Hundehalter, der es unterließ diesen anzuleinen. Am Peugeot entstand ein Sachschaden von mindestens 1000 Euro. Trotz sofort eingeleiteter

Fahndung der alarmierten Beamten, konnte der Verursacher und sein tierischer Begleiter nicht mehr festgestellt werden. Zeugen des Geschehens oder Personen die Hinweise zu Hund und Halter machen können, werden gebeten, sich unter 0621/833970 an die Ermittler zu wenden.

