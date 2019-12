Hunde fallen Frau an

Zwei freilaufende Hunde haben eine 66 Jahre alte Frau im Waldpark mehrfach in die Hüfte und den Rücken gebissen. Sie zog sich bei dem Vorfall am Dienstag gegen 10 Uhr mehrere Hämatome und Kratzer zu. Außerdem wurde ihre Jacke beschädigt. Die Polizei sucht nun nach den beiden Halterinnen der Hunde. Sie sollen über 60 Jahre alt und etwa 1,65 Meter groß sein. Beide hatten ihre Hunde zwar zurückgerufen und sich bei der 66-Jährigen entschuldigt. Aufgrund ihres Schockzustandes hatte die angegriffene Frau jedoch nicht nach deren Personalien gefragt. Der Vorfall ereignete sich am Rheindamm in Richtung Promenadenweg.

Die Hunde waren den Angaben zufolge mittelgroß. Sie hatten helles, struppiges Fell, ähnelten Golden-Retriever-Hunden, hatten jedoch eine spitzere Kopfform.

Die Ermittlungen führt das Polizeirevier Neckarau. Die Beamten suchen nach den Hundehalterinnen oder nach Zeugen. Telefonnummer: 0621/83 39 70. pol/stp

