Hunde schwimmen und laufen

Hunde dürfen am Montag, 10. September, im Freibad Sandhofen schwimmen. Danach ist die Saison dort zu Ende und es wird danach das Wasser abgelassen. Die Hundeaktion dauert von 14 bis 18 Uhr. Der Eintritt ins Bad ist frei. Parallel zum Schwimmen findet ein Hunderennen statt. „Teilnehmen kann jeder gesunde Hund“, berichtet Organisator Wolfgang von der DLS-Hunde- und Welpenschule aus Lampertheim. „Wir nehmen eine Klassifizierung vor, um die Chancengleichheit zu wahren“. So gehen die Tiere in vier Klassen an den Start, von Welpen bis zu „Maxi“-Hunden. Fragen zum Schwimmen per E-Mail an wobrose58@hotmail.com. Broséred

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 04.09.2018