Hundebesitzer entdecken Giftköder

Erneut warnt die Polizei Hundebesitzer vor Giftködern. Am Wochenende haben Zeugen demnach auf der Friesenheimer Insel die Köder entdeckt und daraufhin die Polizei verständigt. „Wir wollen Hundehalter jetzt sensibilisieren, darauf zu achten, was ihre Tiere fressen“, sagt Polizeisprecher Michael Klump auf Nachfrage.

Gleich mehrere mutmaßlich mit Rattengift präparierte Hackfleischköder sind demnach an der Max-Planck-Straße auf der Friesenheimer Insel ausgelegt worden. Die Straße, die von der Diffenestraße aus teilweise am Rhein entlang über die gesamte Friesenheimer Insel führt, ist bei Hundehaltern ein beliebtes Ziel. Viele fahren eigens dorthin, um ihre Tiere ohne Leine laufenzulassen. Das allerdings macht die Kontrolle, was die Hunde fressen, naturgemäß schwierig.

Auch wenn es zuletzt mehrere Meldungen über ausgelegte Giftköder an beliebten Gassi-Strecken in der Region gibt: Von einer Zunahme der Taten oder gar einer Serie will die Polizei nicht sprechen. „Es ist leider meistens so, dass es weitere Taten gibt, wenn ein Fall bekanntgeworden ist.“ Womöglich rufe das dann Nachahmer auf den Plan.