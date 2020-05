Hundebisse bei Polizeieinsatz

Bei einem Polizeieinsatz an der Landeserstaufnahmestelle für Flüchtlinge in der Industriestraße sind am Mittwochabend zwei Personen durch Bisse von Polizeihunden verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte die Feuerwehr gegen 22.30 Uhr über Gasgeruch dort informiert. Mitarbeiter der Sicherheitsfirma räumten das Gebäude, daher hätten sich etwa 100 Menschen im Innenhof aufgehalten.

Aufgrund der Menschenmenge sowie der unklaren Lage waren 13 Streifenwagenbesatzungen zur Unterstützung der Feuerwehr im Einsatz, so die Polizei. Dabei seien zwei Menschen aus zunächst unbekannten Gründen durch Hundebisse verletzt worden, darunter auch eine Mitarbeiterin der Betreiberfirma.

Beide wurden von Sanitätern versorgt. Der Einsatz war nach einer Stunde beendet. Gas war nicht ausgetreten, die Feuerwehr fand zwei Gasbrenner, mit denen Bewohner Essen gekocht hatten. Die Umstände, wie es zu den Hundebissen kam, seien noch Gegenstand der polizeilichen Einsatznachbereitung. pol

