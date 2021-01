„Hundegebell“ vertreibt Einbrecher

Ein bislang unbekannter Täter ist in der Nacht zum Montag in die Souterrain-Wohnung eines Einfamilienhauses in der Karl-Ladenburg-Straße in Neuostheim eingebrochen. Die Polizei geht nach eigenen Angaben davon aus, dass der Täter mit Hilfe von aufgefundenen Werkzeugen zwei Fensterscheiben einschlug und so in den Wohnbereich gelangte. Dort hatte der 51-jährige Bewohner jedoch einen Bewegungsmelder installiert, der bei der Auslösung durch den Täter Hundebelltöne abgab. Daraufhin flüchtete der Täter.

Im Bereich des Bewegungsmelders war ein Babyfon installiert, das die Töne an das Ausgabegerät im Erdgeschoss abgab, wo sich der Bewohner befand. Er verständigte die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg. Hinweise an die Kripo unter Telefon 0621/1 74 44 44. pol/imo

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.01.2021