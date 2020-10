Hundert neue Corona-Fälle am Freitag

Die zweite Welle der Corona-Pandemie hat die Stadt fest im Griff. Am Freitag wurden dem Gesundheitsamt (Stand 16 Uhr), 100 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Dies teilte Sprecherin Monika Enzenbach von der Stadtverwaltung am Abend mit. Damit erhöht sich die Zahl der bestätigten Fälle auf insgesamt 1827. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt in Mannheim jetzt 117,7.

Bislang sind 1336 Personen genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. 14 Menschen sind seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit dem Virus gestorben. Damit gibt es in Mannheim 477 akute Fälle. Sieben Patienten befinden sich laut Intensiv-Register zur Zeit auf der Intensivstation, fünf von ihnen müssen beatmet werden. Zudem wurden nach dem Ausbruch im Richard-Böttger-Heim auf dem Lindenhof auch Corona-Fälle im Alten- und Pflegeheim Maria Frieden in der Neckarstadt bekannt. Zwei Bewohner und drei Mitarbeiter der Caritas-Einrichtung wurden positiv getestet. Seit Freitagabend sind bis auf weiteres keine Besuche in dem Heim mehr möglich.

Appell des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) wendete sich am Freitag wegen der erneut stark angestiegenen Fallzahlen an die Mannheimer mit dem Appell, Abstand zu halten und Maske zu tragen. „Ich bitte die Bürgerinnen und Bürger dringend, nahe Begegnungen deutlich zu reduzieren und sich wo immer es geht, durch Abstand und Maske zu schützen.“ Feiern seien „in dieser Zeit nicht zu verantworten.“Jede intensive Begegnung, insbesondere mit mehreren Menschen sei jetzt mit einem „deutlich höheren Risiko der Infektion“ versehen. Darauf müssten möglichst alle reagieren, so Kurz. „Dies ist ein Gebot der Vernunft und der Verantwortung!“, macht der Oberbürgermeister deutlich.

Das Gesundheitsamt nimmt unterdessen weiterhin Kontakt zu den positiv getesteten Fällen auf, sobald der Laborbefund im Gesundheitsamt vorliegt. Da dies in der Regel mit zeitlichem Verzug erfolgt, weil die Betroffenen das Testergebnis selbst vom Labor häufig sehr viel schneller per SMS oder E-Mail erhalten, bitten die Behörden die Betroffenen, sich bei positivem Testergebnis unverzüglich von selbst in häusliche Quarantäne zu begeben. Das Gesundheitsamt ermittelt dann die Kontaktpersonen der nachgewiesen Infizierten, insbesondere im Bereich der sogenannten vulnerablen Gruppen. Die Betroffenen werden nach Entscheidung und fachlicher Einschätzung durch das Gesundheitsamt auf das Virus getestet.

Die Mehrzahl der positiven Fälle stamme den Angaben zufolge von Infektionen im direkten Kontakt, also engen Kontaktpersonen von bereits positiv gemeldeten Fällen, die sich auch schon in Quarantäne befinden. Laut Gesundheitsamt seien sowohl mehrere Anhäufungen von Fällen (Cluster) zu beobachten, als auch Einzelfälle außerhalb der Cluster. Die weit überwiegende Zahl aller in Mannheim bislang nachgewiesenen Infizierten zeige nur milde Krankheitsanzeichen und könne in häuslicher Quarantäne verbleiben.

In den vergangenen Wochen sind wie berichtet auch an mehreren Schulen Jugendliche und Lehrer positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Das Gesundheitsamt ermittelte in allen Fällen die engen Kontaktpersonen und ordnete Tests sowie eine 14-tägige Quarantäne an. Hierbei folge das Gesundheitsamt den Angaben der Stadt zufolge den Vorgaben des Robert-Koch-Instituts und des Landes Baden-Württemberg.

Zur Vereinfachung und Beschleunigung der Prozesse, so Rathaus-Sprecherin Enzenbach, ordne die Stadtverwaltung ab sofort in den Fällen, in denen ganze Schulklassen und Kurse in eine häusliche Quarantäne müssen, diese per öffentlicher Allgemeinverfügung (anstatt einer schriftlichen Einzelverfügung) an, einsehbar ist die aktuelle im Internet unter https://bit.ly/34lqRPr. Betroffene Schüler werden aber weiterhin sofort von ihrer Schule informiert.

Studierende sollen helfen

Wegen der Dynamik des Infektionsgeschehens werde die Allgemeinverfügung stets um die Klassen ergänzt, die neu in Quarantäne gekommen sind. Sofern es sich nicht um geschlossene Klassenverbände, sondern um mehrere einzelne Gruppen von Schülern handelt, für die Quarantäne angeordnet wird, erscheinen diese jedoch nicht in der Allgemeinverfügung, sondern werden wie bisher vom Gesundheitsamt als Einzel-Anordnungen verfügt. Wissenschaftsministerin Theresia Bauer hat unterdessen am Freitag Studierende der Medizin oder verwandter Fächer aufgerufen, in den Gesundheitsämtern zu helfen.

Zudem hat das Verwaltungsgericht Karlsruhe den Antrag einer Gaststättenbetreiberin abgelehnt, die sich gegen eine von der Stadt Mannheim angeordnete Verlängerung der Sperrzeit für Gaststätten und öffentliche Vergnügungsstätten gewandt hatte.

