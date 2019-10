Hundert Spulen abgegeben

Der Stapel wächst: Über 100 Filmspulen privater Hobbyfilmer sind in den vergangenen Monaten beim Marchivum abgegeben worden. „Davon sind bis auf 20, die gerade bei der Firma sind, alle digitalisiert“, so Désirée Spuhler, die Leiterin der Audiovisuellen Sammlung vom Marchivum. Nächste Woche geht eine DVD für alle Spender in Produktion.

Unter dem Motto „Filmschätze retten“ unterstützt diese Zeitung die Aktion vom Marchivum, weitere Aufnahmen – alte Super-8-Filme ebenso wie Videos – für die Digitalisierung für Mannheims Archiv zu erhalten. Daher werden jeweils am ersten Donnerstag im Monat, der ein Werktag ist, an dieser Stelle alte Aufnahmen vorgestellt – um damit den Aufruf zu unterstützen, dass mehr private Filmschätze dem „Gedächtnis der Stadt“ zur Verfügung gestellt werden. Alle angebotenen Filme sollen, sofern sie als archivwürdig angesehen werden, von den Marchivum-Experten digitalisiert werden. Der Stifter erhält eine kostenfreie digitale Kopie seines Films. pwr

