Hunderte Fenster kommen raus

Von unserem Redaktionsmitglied

Bertram Bähr

Peter Bischof zeigt auf bunte Transparentfolien. Sie nehmen in einem Klassenraum der Friedrich-List-Schule (FLS) in C 6 den oberen Teil der Fenster ein – und sollen ein wenig vor Hitze schützen. Sehr provisorisch sieht das aus – und ist es auch. „Was uns fehlt, ist eine vernünftige Beschattung“, erklärt der Leiter der FLS: „Die

...