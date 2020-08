Hunger nach Gewissheit

Erst kommt das Fressen, dann die Moral“ – so lässt der Dichter Bertolt Brecht in der Dreigroschenoper singen. Es war zwar kein Instrument der Unterdrückung, wie in der Oper beschrieben, aber wir mussten diesen Satz seit Ausbruch der Corona-Pandemie am eigenen Leib erfahren. Nur noch Lebensmittelgeschäfte und die medizinischen Einrichtungen waren systemrelevant – und damit geöffnet.

Dass es den unbändigen Hunger nach Nähe, die verzweifelte Frage nach dem Sinn der Katastrophe auch gab, dass Angst vor dem Tod und die Einsamkeit viele Menschen in die Verzweiflung trieben, diese Erscheinungen waren kaum relevant, schon gar nicht systemrelevant. Gottesdienste, die diese Fragen hätten aufgreifen können, fielen aus, der Religions- und Ethikunterricht, die solche Fragen thematisieren, waren ebenso nicht relevant. Ausgerechnet in einer Situation, in der alle Sicherheiten des Lebens ausfielen, gab es kaum Angebote zur Bewältigung. „Der andere Hunger“ hatte zusammen mit der Religion keinen Platz im Denken und Handeln der Verantwortlichen. Auch Online-Gottesdienste konnten nur sehr begrenzt diesen Hunger stillen.

Nein, ich kritisiere nicht die Corona-Maßnahmen, sie sind sinnvoll, haben sie doch nachweislich Menschenleben gerettet. Nur: Ich hätte mir gewünscht, wir Christen hätten die Beschränkungen mit ihren Folgen nicht einfach klaglos über uns ergehen lassen. Die biblischen Beter haben uns eine andere Haltung in Katastrophenzeiten vorgelebt: Sie klagen vor Gott, sie hadern mit Gott, sie fragen Gott nach dem Sinn des Leids: „Bis wann, Herr? Willst du für immer mich vergessen?“ (Psalm 13). „Warum, Herr, verwirfst du meine Seele, verbirgst dein Angesicht vor mir?“ (Psalm 88)

Es stellt sich die Existenzfrage

War es – im Rückblick – nicht geradezu geboten, das alles nicht schicksalhaft über sich ergehen zu lassen, sondern unseren eigenen Ängsten und der Hilflosigkeit öffentlich eine Stimme vor Gott zu geben? Also zum Beispiel sich vor Kirchen treffen und über das Unglück klagen, mit Gott hadern, um Hilfe rufen. Und das mit Worten des jüdischen Gebetbuchs, den Psalmen.

Schon jetzt stellt sich unabweisbar die Existenzfrage, nachdem wir als „nicht systemrelevant“ eingestuft wurden: Wozu braucht man Kirchen, uns Christen überhaupt noch? Nachdem gewohnte Sicherheiten abhandengekommen sind, werden viele Menschen mehr denn je nach Gott fragen, nach dem, was im gegenwärtigen Chaos die Welt zusammenhält. Sie werden fragen, was dem Leben und der Geschichte Sinn gibt, was dem Tod standhalten kann. Christen sind davon überzeugt, dass Gott, dem sie sich immer wieder anvertrauen, in den Unsicherheiten der Pandemie, im politisch-gesellschaftlichen Chaos der Garant dafür ist, dass alles einen Sinn hat. Darum ist auch die Frage nach dem Warum von Millionen Toten und dauerhaft Geschädigten für Christen längst nicht beantwortet, aber für sie ist bei dieser Existenzfrage Gott im Spiel.

Es ist jetzt unsere christliche Aufgabe, in den Zeiten der Unsicherheit die Gewissheit zu vermitteln, Gott hat uns nicht verlassen. Es ist unsere christliche Aufgabe, die „Verlierer der Pandemie“ zu unterstützen: vereinsamte Kinder und Alte. Kirche war und ist nicht perfekt, aber ohne Kirche werden uns die Folgen der Pandemie noch schwerer treffen.

Albrecht Lohrbächer, Schuldekan im Ruhestand

© Mannheimer Morgen, Samstag, 22.08.2020