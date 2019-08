Hupe löst Prügelei aus

Die Autohupe eines 45-Jährigen hat an einer Tankstelle auf der Rheinau eine Schlägerei ausgelöst. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war ein 31-Jähriger am Samstagnachmittag gegen 16.30 Uhr gemeinsam mit drei Bekannten dort einkaufen, als ein 45-Jähriger hinter den Männern parkte. Als der 45-Jährige wieder wegfahren wollte, löste ein technischer Defekt die Hupe aus, durch die sich die Personengruppe um den 31-Jährigen provoziert fühlte. Der 45-Jährige setzte laut Polizeibericht nach einem kurzen Wortgefecht zurück und soll auf die Männer zugefahren sein, prallte aber schließlich in ein Garagentor. Die vier Männer zogen ihren Widersacher daraufhin aus dem Auto und schlugen mit der Faust auf ihn ein. Der 45-Jährige konnte sich irgendwann losreißen und flüchten. Ob er einen der vier Männer mit seinem Auto angefahren hatte, war zunächst unklar. Am Garagentor entstand ein Sachschaden von rund 8000 Euro. Die Ermittlungen dauern an. pol/soge

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 20.08.2019