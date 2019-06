Hurra! Hitzefrei! . . . für manche

40 Grad erwartet der Deutsche Wetterdienst heute an Mannheims Schattenplätzen – da ist Einfallsreichtum gefragt. Unter den Schulleitern zum Beispiel, denen keine verbindliche Richtlinie vorliegt, oder in Kindergärten und Krippen, wo ein Hilfeschrei nach Kühle unter Umständen schnell mal eine Massennörgelei auslösen kann. In Berufsschulen muss laut Bekanntmachung des Kultusministeriums aus dem Jahr 1975 selbst bei Höchsttemperaturen gepaukt werden, ebenso wie in den Oberstufen der Gymnasien. Und auf den Baustellen der Quadratestadt geht’s auch in der Hitze rund. Wir haben nachgefragt, wo es weiterlaufen muss und wo die Handbremse gezogen werden darf.

Morgens um zehn Uhr in Mannheim: Kontrolliertes Murmeln macht sich auf den Fluren des Ursulinen-Gymnasiums breit – die Türen der Klassenzimmer sind wie die Fenster weit geöffnet, die zunehmende Wärme soll keine Chance haben, sich in den Räumen festzusetzen. Schulleiter Alexander Stöckl zählt um diese Zeit noch auf die Konzentrationsfähigkeit der Schüler. Mittags aber lässt er, so wie viele Mannheimer Rektoren, Gnade walten. Seit gestern und bis Freitag gilt am Ursulinen-Gymnasium die Hitze-Läuteordnung, die dafür sorgt, dass der Unterricht gestrafft wird und die siebte Stunde früher endet. Die Fünft- bis Neuntklässler dürfen sich zusätzlich über gekürzten Nachmittagsunterricht freuen. Nur die Oberstufe, die muss schwitzen. Auch dann wenn kein frischer Wind mehr über die Flure fegt.

Badesachen sind Pflicht

Hitzefrei! Dieses Wort schwarz auf weiß in einem Elternbrief sorgt in der Wallstadtschule für Jubelausbrüche. Um 12.30 Uhr hüpfen schon gestern die ersten Schüler freudestrahlend aus dem Gebäude. Null Komma null Hausaufgaben bis Freitag – so macht Rechnen Spaß. In der verlässlichen Grundschule muss allerdings für beides gesorgt werden: glückliche Kinder und entspannte Eltern. Deshalb gab stellvertretende Schulleiterin Birgit Thomas schon am Montag bekannt, wann der Unterricht endet und wie der Nachwuchs dennoch bei Bedarf betreut werden kann. Und noch etwas: Badesachen, Sonnencreme und Handtücher sind in dieser Woche Pflicht. Sonst fällt die nasse Abkühlung auf dem Pausenhof ins Wasser.

Sonne satt – das schmeckt nicht jedem Bauarbeiter, der trotz Höchsttemperaturen im Zeitplan anpacken muss. Die vielen Baustellen auf Mannheimer Gemarkung werden heute wie geplant beackert, wie Stadtsprecher Jan Krasko ankündigt. Auch für die Außen-Kolonnen, die im Auftrag der Stadt unterwegs sind, bleibt „Hitzefrei“ ein Fremdwort. Aber: „Wir verteilen Wasser, Sonnencreme und Mützen, je nach Bedarf“, verspricht Krasko einen klitzekleinen Motivationsschub. Und wie sieht’s mit den Rathausangestellten aus? Ventilatoren? Fächer? Kaltgetränke? „Für die Mitarbeiter stehen Wasserspender auf den Fluren bereit“, sagt Krasko. Läuft also – so wie immer.

Immer gut behütet

Auch die Kleinsten leiden unter der Hitze – daher lautet in den 53 städtischen Kindertagesstätten (Kitas) die Anweisung von oben: Ausflüge ins Schwimmbad und in den Park sind ausdrücklich erwünscht. Zudem sollen die Kitas genügend Tee und Wasser zum Trinken bereit halten und auch die Eltern wurden angewiesen, ihren Nachwuchs nicht ohne Hut loszuschicken. Mit Sonnencreme, Sonnensegel und Ventilatoren hat die Stadt Mannheim ihre Einrichtungen für die Hitzewelle gerüstet. Wasserspiele, viel Obst und Getränke sollen auch Erzieher und Kinder erfrischen.

Für Abkühlung sorgt in der Hans-Christian-Andersen-Schule auch ein Getränkewagen. Damit hat Direktorin Cordula Rößler für die heißen Tage vorgesorgt. In ihrer Ganztagsschule werden die Schüler bis 16 Uhr oder länger betreut. Auch hier gibt es Hitzefrei – allerdings in Absprache mit den Eltern und mit Vorankündigung. „Wir garantieren die Betreuung bis 17 Uhr, schließlich haben wir viele berufstätige Eltern“, sagt Rößler. Dafür hat sie schon im Voraus einen Brief an die Eltern verschickt, die dann jeden Tag ankreuzen können, ob ihr Kind entweder um 12.30, 14 Uhr oder bis zum Schulende um 16.30 Uhr bleiben soll. Die Staffelung hat Rößler bewusst eingeführt, zu den genannten Zeiten versammeln sich die Schüler in der Aula, damit Eltern schnell ihre Kinder beim Abholen finden. Der Unterricht selbst ist am Nachmittag aber angepasst: Hier gibt es nur leichte und spielerische Aufgaben, in der Betreuung danach basteln und spielen die Kinder meist nur noch. „Gegen Ende ist nur noch eine Hand voll da, denn auch die Eltern versuchen bei der Hitze früher Feierabend zu machen“, sagt Rößler.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 26.06.2019