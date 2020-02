Hygiene zur Barockzeit

Archäologe Klaus Wirth (l.) bei einer Ausgrabung. © rem

Eine Zahnbürste, aber auch Nachttöpfe und Kämme aus der Zeit der Kurfürsten sowie auf Stoffresten Eier von Läusen haben Archäologen bei Ausgrabungen in den Quadraten gefunden. In der Reihe „Culture after Work“ in den Reiss-Engelhorn-Museen stellt am Mittwoch, 19. Februar ab 18 Uhr Klaus Wirth, Leiter der Archäologischen Denkmalpflege an den Reiss-Engelhorn-Museen, im Gespräch mit Norman Schäfer die Funde vor und erklärt, was diese den Experten über die Hygiene der Barockzeit verraten. Gab es in den Häusern damals bereits Toiletten? Wie wichtig war Hygiene? Wie hat man versucht, sich vor Krankheiten wie der Malaria zu schützen? Diese und viele weitere spannende Fragen beantwortet Wirth an diesem Abend. Das Museum Weltkulturen D 5 ist bis 20 Uhr geöffnet. Der Talk beginnt um 18.15 Uhr und eine kurze Themenführung um 18.45 Uhr. Parallel ist der Einzelbesuch des Hauses auch ohne Teilnahme an „Culture after Work“ möglich. Die Winzergenossenschaft Schriesheim verwöhnt die Gäste zur Begrüßung mit einem edlen Tropfen.

© Mannheimer Morgen, Montag, 17.02.2020